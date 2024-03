ANSA - Tonali si è autodenunciato alla FA: "Voglio chiudere parentesi negativa e ripartire"

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Sandro Tonali vuole "mettere un punto definitivo ad una parentesi negativa e molto dolorosa della propria vita e ripartire con forza al termine della squalifica". E' la posizione del centrocampista del Newcastle deferito anche dalla giustizia sportiva inglese per le scommesse non consentite, così come espressa da una nota all'ANSA dei suoi procuratori. Tonali, sottolinea la GRSports, l'agenzia che cura gli interessi tra gi altri di Tonali, si è autodenunciato alla Football Association e collabora con la Fa cosi' come ha già fatto con la giustizia della Figc. (ANSA).