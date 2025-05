Boban: "Se la Coppa Italia salverebbe la stagione del Milan? Non scherziamo. Ormai c’è un’accettata mediocrità..."

Intervenuto sul canale YouTube "Milan Hello" di Andrea Longoni, Zvonimir Boban, ex giocatore e dirigente rossonero, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Se la stagione del Milan dovesse finire con il miglior scenario possibile, quindi la vittoria in finale di Coppa Italia, come la giudicheresti?

“Ormai c’è un’accettata mediocrità da parte di tanta gente. Essere felici per una Supercoppa che non si doveva mai giocare… Poi bellissimo, io quella sera ho goduto tanto perché è troppo divertente farlo in quella maniera. Ma dopo finisce lì, è un flash. Purtroppo la stagione è abbastanza drammatica, non è all’altezza della grandezza del Milan. Nessuno che capisce veramente, che dà valore a cosa dovrebbe essere l’AC Milan, può essere contento di questa stagione.

Ai tempi ci facevano capire di uscire subito dalla Coppa Italia per giocare campionato e Champions League. Questo è il Milan e a questo deve ambire ognuno che lavora al Milan e ama il Milan. Questi sono i livelli del Milan, questa è la grandezza del Milan. Non adesso con la Coppa Italia, salva cosa? Personalmente, zero. Anzi, è quasi un po’ triste. È ridicolo. Può salvare il Bologna, può salvare qualche altra squadra media che ha vinto poco. Al Milan non può salvare la stagione. Meglio vincerla, anche per dare un po’ di forza ai ragazzi, per farli sentire un po’ più forti per l’anno prossimo dove bisognerà sistemare le cose. Questo sì, meglio vincerla. Ma che la Coppa Italia salvi la stagione al Milan… Dai, dai, non scherziamo”.