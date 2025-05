Domani la finale di Coppa Italia. Serginho: "Milan, occhio all'attacco del Bologna. Leao è il giocatore più decisivo della rosa rossonera"

In merito alla finale di Coppa Italia di domani tra Milan e Bologna, l'ex rossonero Serginho ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Il Milan ha confermato di essere una grande squadra che però nell’arco dei novanta minuti ha degli alti e bassi, dei black out che non puoi permetterti. Purtroppo è tutta la stagione che il problema si ripete e il rischio tra un paio di settimane è quello di ritrovarsi fuori dalle prime quattro in classifica per uno-due punti. Spero ancora nella rimonta Champions, ma non è facile. Il Bologna è una squadra pericolosa e organizzata, che è reduce da una stagione nella quale ha mostrato un bel calcio. Ha una mentalità e un modo di giocare offensivo: il Milan ne ha avuto conferma per oltre un’ora venerdì. Domani sera i rossoneri dovranno esprimersi 100%. Un Milan all’80% non basterà per vincere. Serve una prova con l’intensità mostrata venerdì, quando c’è stata la rimonta.

Chi temo del Bologna? La linea offensiva: contro quei quattro là davanti non puoi distrarti perché se dormi, ti puniscono. Castro è forte,ma mi piace tanto anche Orsolini. Nel Milan chi può decidere? Pulisic ha avuto un calo tra febbraio e marzo, ma adesso è di nuovo in forma. E poi Leao, che per me è il giocatore più decisivo della rosa: i suoi numeri (12 gol e altrettanti assist, ndr) parlano chiaro. Ai giocatori del Milan dico: fate come noi e riportate la Coppa Italia a Milano dopo ventidue anni. Niente pronostici, ma io ho fiducia nei rossoneri".