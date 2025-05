Boban sul Milan: "Devono portare dentro gente che sa di calcio e che ha la passione e l’ambizione di vincere"

Intervenuto sul canale YouTube "Milan Hello" di Andrea Longoni, Zvonimir Boban, ex giocatore e dirigente rossonero, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Come se ne esce da questa situazione? Cosa dici ai tifosi milanisti in questa situazione?

“Spero che in un certo momento si arrivi ad una proprietà più ambiziosa, più di calcio, che capisca cos’è il Milan, i suoi valori e la sua grandezza. L’hanno stabilizzata, stanno facendo bene il marketing e ok, che portino dentro gente veramente che di calcio ne sappia e che abbia la passione e l’ambizione per vincere, altrimenti ci scontreremmo sempre sugli stessi problemi. Seppur dico che ci sono tanti giocatori buoni. Mica posso dire che Reijnders e Fofana non sono buoni acquisti. Sì che sono buoni acquisti. Maignan non è un fenomeno? Spero che lo rinnovino…

È questo il punto. È difficile che loro cambino la loro cultura e l’idea di quello che per loro è l’azienda Milan, mentre per noi è il club Milan. Quindi spero che possano cambiare la rotta, prendere gente che capisce di calcio e che si possa costruire un Milan diverso e vincente, o almeno competitivo. Basta che ripensino a cos’è il Milan veramente, allora si renderanno conto. Però loro devono cambiare su”.