Serginho ricorda la Coppa Italia del 2003: "Dopo l'andata c'era la finale di Champions. Al ritorno..."

vedi letture

Serginho, ex giocatore rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha ricordato così la vittoria della Coppa Italia con il Milan nel 2003, arrivata pochi giorni dopo il successo in Champions League in finale contro la Juventus a Manchester: "Giorni indimenticabili. Di grandi tensioni, ma bellissimi. L’andata (il 20 maggio, ndr) è stata una partita difficile perché dopo qualche giorno (il 28 maggio, ndr) avevamo la finale di Champions. Il Milan era da tanto che non vinceva la Coppa Italia e il club ci teneva ad alzarla, ma era difficile non pensare a Manchester: la Champions era nella testa di tutti... La nostra fortuna è stata che avevamo un grande gruppo, composto da tanti giocatori importanti. Ancelotti ha gestito bene le energie e all’Olimpico abbiamo vinto 4-1 con due miei gol. Quel risultato ci ha permesso di scendere in campo al ritorno più sereni.

Giocammo tre giorni dopo la finale di Manchester, con due giorni di festa e due allenamenti nelle gambe. Il primo tempo eravamo sotto 2-0 perché mentalmente e psicologicamente eravamo spremuti dal match con la Juve. Contro una Roma che era forte, qualche paura ci venne, ma poi Rivaldo e Inzaghi chiusero il discorso".