Clarence Seedorf è il nuovo consigliere sportivo dell'Esteghal

L'Esteghlal ha un debole per la Serie A. Lo dimostrano alcune scelte effettuate negli ultimi anni dal club iraniano, allenato in passato da Andrea Stramaccioni e con il quale Walter Mazzarri da tempo è in trattative. Adesso, la squadra di Teheran accoglie un'altra vecchia conoscenza del nostro calcio: Clarence Seedorf è infatti il nuovo consigliere sportivo, con un contratto di un anno.

"Per gli amici iraniani, il calcio olandese evoca spettacoli accattivanti, gol spettacolari, gioco fluido e, naturalmente, tanti giocatori speciali. Clarence Seedorf, uno dei più famosi calciatori olandesi, ha giocato per Ajax, Real Madrid, Inter e, dopo aver concluso la sua esperienza al Milan, ha ricoperto il ruolo di capo allenatore. Oggi è un membro della famiglia Esteghlal e il club Esteghlal è sicuramente estremamente grato per la sua esperienza e competenza", ha annunciato il club iraniano sui suoi social media.

Tra i primi incarichi di Seedorf ci sarà la ricerca del nuovo allenatore: secondo fonti locali, il 49enne vorrebbe nominare il suo connazionale Frank De Boer, che in passato ha allenato l'Inter. Dopo il suo ritiro, l'ex centrocampista ha allenato Milan, Deportivo La Coruna e la nazionale camerunese, non raccogliendo però le stesse soddisfazioni ottenute da calciatore.