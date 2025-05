Hellas Verona, idee per il futuro: Frederic Massara ds e Jorge Sampaoli come tecnico

L'edizione odierna de L'Arena parla di un clamoroso ribaltone in casa Hellas Verona, che starebbe cercando nomi di alto profilo per affidargli la guida tecnica e la panchina del club scaligero. Come si legge sul quotidiano, Italo Zanzi avrebbe nel mirino Frederic Massara, attualmente ds al Rennes in Francia. Con lui potrebbe giungere l’allenatore argentino Jorge Sampaoli che è stato esonerato a gennaio. Al momento, precisa il giornale, si tratta solo di voci, anche perché il lavoro di Zanetti e Setti non è giudicato in maniera negativa, ma un cambiamento radicale non è da escludere.

La classifica aggiornata di Serie A

Napoli 78 punti

Inter 77

Atalanta 71

Juventus 64

Lazio 64

Roma 63

Bologna 62

Milan 60

Fiorentina 59

Como 48

Torino 44

Udinese 44

Genoa 40

Cagliari 33

Hellas Verona 33

Parma 32

Venezia 29

Empoli 28

Lecce 28

Monza 18