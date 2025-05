Boban: "Smantellare la squadra dello scudetto è stato di una imprudenza pazzesca"

Intervenuto sul canale YouTube "Milan Hello" di Andrea Longoni, Zvonimir Boban, ex giocatore e dirigente rossonero, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Della squadra scudetto è rimasto poco o nulla e probabilmente quest’estate verrà ulteriormente smantellata...

“È difficile spiegarselo, come se si volesse fare una demaldinizzazione o demassarizzazione. Io c’ero all’inizio ma loro due sono stati il simbolo di questi tre anni. È dura anche crederci, perché farsi male così? Probabilmente non credevano che certi giocatori potessero fare bene al Milan ma quello che non hanno capito è che non è solo questione di qualità individuale, ma è questione di come tu assembli la squadra, lo spirito che si è creato: hanno vinto insieme, sono dei vincenti. Aggiungi qualcosa e hai già una bellissima squadra. Aggiungi un terzino destro, una punta giovane… Investi! Compra Osimhen, prendi un grande terzino destro.

Lì hai una squadra che è stata in Semifinale di Champions League, ha vinto uno Scudetto. Una squadra che ha carattere, che uno spinge l’altro, che in campo funziona. Smantellare questo è stato di una imprudenza pazzesca, e ad inizio estate l’avevo detto. Non è il fatto di qualità individuale dei giocatori, è quello il punto. È il gruppo, sappiamo che lo spirito di gruppo tante volte è più forte delle individualità. Se non c’è quello non vinci mai”.