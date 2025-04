Bologna, Italiano perde Calabria per infortunio: l'ex Milan costretto al cambio forzato contro l'Empoli

Brutte notizie per il Bologna durante la semifinale di Coppa Italia contro l‘Empoli: Vincenzo Italiano è stato costretto a fare a meno di Calabria per un infortunio. Il calciatore rossoblù, al minuto 65′ del secondo tempo, ha accusato un trauma contusivo che lo ha costretto ad abbandonare il campo. Italiano non ha potuto far altro che inserire al suo posto Holm, mantenendo l’assetto tattico della squadra.

Lo stop dell'ex capitano del Milan arriva in un momento delicato per il Bologna, tutte le partite saranno importanti per ottenere la qualificazione in Champions. Inoltre la squadra di Italiano dovrà affrontare tante sfide complicate, infatti in queste ultime otto giornate dovrà affrontare 6 delle prime 8 squadre della classifica di Serie A.