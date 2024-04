Capello e la prima caratteristica del prossimo allenatore del Milan: "Deve capire dove sta lavorando"

vedi letture

Quale deve essere la prima caratteristica per il prossimo allenatore del Milan? L'ex tecnico rossonero Fabio Capello ha risposto così a questa domanda della Gazzetta dello Sport: "Deve capire dove sta lavorando. Ogni nazione ha una caratteristica di gioco, una serie di leggi non scritte da conoscere. In Spagna l’eredità di Guardiola è ancora chiara – nei Paesi Baschi, invece, meno -, in Inghilterra si corre e si lotta anche sullo 0-3, in Francia comanda il fisico.

Un allenatore deve adattare almeno un po’ il suo calcio a queste caratteristiche. Deve capire che il modo di pensare dei giocatori, tatticamente, è diverso: in ogni nazione ci sono cose che si possono chiedere e altre che è bene evitare".