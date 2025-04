Che fine ha fatto André Silva? Stagione da incubo al Werder Brema, tornerà al Lipsia

vedi letture

André Silva ritornerà al Lipsia. Stagione disastrosa per l'ex Milan, come riportato da Sky Sports De il Werder Brema al momento non ha nessuna intenzione di riscattare il giocatore: arrivato nella sessione di mercato invernale, il portoghese ha segnato una rete soltanto collezionando soltanto sei presenze. Complicato dunque che possa esserci un'ulteriore trattativa - nel prestito non era stato inserito l'obbligo -, una cessione a titolo definitivo non converrebbe invece al Werder.

Silva dunque è destinato a tornare al Lipsia, con l'obiettivo poi del club di cederlo a titolo definitivo. Due le reti messe a segno in stagione, con 496 minuti collezionati, non di certo il miglior momento in carriera: se arriveranno offerte il Lipsia cederà dunque il calciatore che come espresso qualche mese fa aveva dichiarato di voler tornare in Italia.

Arrivato dal Porto nel 2017, André Silva si trasferì al Siviglia e subito dopo all'Eintracht Francoforte dove probabilmente riuscì ad esprimere la sua miglior condizione (45 gol in 71 presenze). Al Lipsia, invece, 110 presenze e soltanto 27 reti, un bottino magro rispetto a quanto visto in passato. Probabile anche un trasferimento lontano dalla Germania, tutto dipenderà da quali squadre si muoveranno nella prossima sessione di mercato.