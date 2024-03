Dall'Inghilterra: Paolo Maldini nel mirino del Newcastle di Tonali

In casa Newcastle danno oramai per certo il passaggio di Dan Ashworth , attuale direttore sportivo del club, al Manchester United per il via al nuovo corso tecnico. Per questo motivo la proprietà delle Magpies si è messa alla ricerca di un nuovo responsabile dell'area tecnica. A tal proposito, scrive il quotidiano The Indipendent, sono due i nomi nel mirino del club inglese. Il primo è quello di Hugo Viana, architetto dello Sporting CP attuale leader del campionato portoghese, mentre l'altro è una leggenda del Milan come Paolo Maldini.

L'ex capitano rossonero è fermo dallo scorso 6 giugno 2023 quando venne ufficializzata la fine del rapporto con il club. Interruzione causata da una profonda diversità di vedute con RedBird, fondo attualmente proprietario del Diavolo e il numero uno il manager americano Gerry Cardinale. Maldini al 'Saint James Park' ritroverebbe anche un altro ex rossonero come Sandro Tonali, centrocampista oggi nuovamente al centro della bufera per un nuovo filone di scommesse.