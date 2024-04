Gullit verso il derby: "Inter favorita. Milan? Sorpreso dallo scudetto di due anni fa"

Ruud Gullit, ex giocatore rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport il derby di questa sera: "Diciamo che al Milan avrebbero preferito una partita diversa, diciamo non decisiva, ma vista la situazione sono certo che faranno di tutto per non perdere. L’Inter non può festeggiare il campionato in un derby a casa del Milan!

Detto questo bisogna ammettere che l’Inter sta giocando benissimo e non da oggi, lo scorso anno è arrivata alla finale di Champions, è un’ottima squadra. E dico una cosa che non avrei mai voluto dire: è favorita per la vittoria questa sera, è così. Il Milan? Sta cercando di risalire, da qualche anno. E non è facile. Per me è stata una sorpresa che abbia vinto il titolo due anni fa".