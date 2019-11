Morace: "Calcio donne: Juve padrona, il Milan tiene con il collettivo"

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Carolina Morace ha commentato così il campionato di Serie A Femminile: "Il 4-0 della Juve a Roma (4-0) dice che la squadra della Capitale non è ancora pronta a un ruolo da antagonista per il titolo. La capolista, sabato superata temporaneamente dal Milan di Ganz, ha dominato soprattutto nella ripresa, dopo il maggiore equilibrio del primo tempo, anche se Maria Alves, sostituto di Aluko partente, ha sventrato con la sua velocità il fronte sinistro della difesa della Roma. Forse le dimensioni della sconfitta la puniscono oltremisura, ma va detto che, oltre a perdere per infortunio Giugliano (speriamo bene), la squadra di Betty Bavagnoli ha pagato anche per una rosa non molto ampia. Rita Guarino invece ha potuto attingere dalla panchina Rosucci (autore del gol più bello della sfida) e Bonansea. A proposito, la 7ª giornata è stata quella dei ritorni. La juventina ha messo un po’ di minuti nelle gambe dopo il lungo infortunio. Ritorno al gol per l’azzurra Mauro (doppietta) nel successo della Fiorentina sul Verona, così come l’altra nazionale Tarenzi, protagonista nel primo vantaggio dell’Inter a Tavagnacco. Stupenda, e voluta, la rete di Marinelli che ha sigillato il successo nerazzurro. Sabato sera c’è un altro scontro diretto. A Vercelli la Juve dovrà 'eliminare' un’altra concorrente al titolo, la Fiorentina indietro di 3 punti. Spettatore il Milan solitario al secondo posto, e imbattuto come le Juve, nonostante il contributo ridotto delle attaccanti. Non è detto sia un limite: è importante mandare a rete più giocatrici possibile, e quando Giacinti comincerà a segnare con regolarità la marcia potrebbe assumere ritmi vertiginosi".