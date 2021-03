On this day - 5 marzo 2003: Nesta segna al Perugia il suo primo gol con la maglia del Milan

Il 5 marzo 2003, in occasione di un Milan-Perugia valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, Alessandro Nesta ha segnato la sua prima rete in maglia rossonera: l'ex difensore milanista e attuale allenatore del Frosinone siglò il gol del momentaneo 2-0 con un bel colpo di testa su cross dalla destra di Rui Costa (2-1 per il Diavolo il risultato finale, di Tomasson l'altra rete rossonera).