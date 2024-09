Pierre Kalulu ancora decisivo da titolare con la Juventus

Il difensore Pierre Kalulu, di proprietà del Milan ma ceduto per questa stagione alla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto, ha giocato un'altra grande partita. Dopo un breve periodo di ambientamento il francese si è ormai preso con regolarità il posto da titolare nella difesa di Motta. Le prime uscite da terzino destro e ora anche da centrale di difesa. La sostanza non è però cambiata e l'ex rossonero si è imposto con grande continuità all'interno della rosa rossonera.

Anche ieri contro il Genoa, nella partita vinta 3-0, Kalulu ha giocato dal primo minuto come difensore centrale ed è risultato uno dei migliori come emerge anche dalla pagella confezionata da Tuttomercatoweb.com. Voto 7, questo il giudizio: "Kalulu 7 - Una sicurezza al centro della difesa. Non rischia praticamente nulla, alza il proprio baricentro nella fase di impostazione dell’azione aiutando i centrocampisti nella costruzione".