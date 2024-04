Sacchi su Milan-Roma: "Partita aperta. I rossoneri stanno molto bene fisicamente e sono favoriti"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha parlato così della sfida di giovedì tra Milan e Roma, valida per l'andata dei quarti di Europa League: "Vedo una partita aperta, interessante. Il Milan, secondo me, è favorito, anche perché gioca l’andata in casa, ma ci possono essere sorprese. Come arrivano i rossoneri a questa doppia sfida? Fisicamente stanno molto bene. Hanno vinto cinque partite consecutive in A, non poche: significa che il gruppo sta acquisendo la continuità necessaria per restare in alto. La Roma arriva dal derby vinto? Ha giocato un’ottima partita. Mi sembra che sia in buona forma, ha svoltato da quando è arrivato De Rossi".

Chi passerà il turno? Sacchi non si sbilancia: "Non sono un indovino, non lo so. Il Milan ha uno stile più europeo, ha una storia alle spalle, ha maggiore esperienza. Ma la Roma è cresciuta tantissimo. Mi auguro che ci sia spettacolo e la gente si diverta. Vorrei vedere una partita simile a quelle della Premier".