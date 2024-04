Sacchi sul Milan: "Il gruppo sta acquisendo la continuità necessaria per restare in alto. Chukwueze ha buone qualità tecniche e atletiche"

L'ex tecnico rossonero Arrigo Sacchi ha commentato così alla Gazzetta dello Sport il momento del Milan di Stefano Pioli: "Fisicamente stanno molto bene. Hanno vinto cinque partite consecutive in A, non poche: significa che il gruppo sta acquisendo la continuità necessaria per restare in alto.

Che cosa ho ammirato nell’ultimo periodo del Milan? Prima di tutto, corrono. E poi mi sembra che siano venuti fuori giocatori rimasti nell’ombra. Penso ad esempio a Chukwueze, che sta dimostrando di avere buone qualità tecniche e atletiche".