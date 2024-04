Saelemaekers elogia Thiago Motta: "Si sente che lui capisce di calcio"

Alexis Saelemaekers, in prestito dal Milan al Bologna, dopo la rete contro la Salernitana ha parlato ai microfoni di Dazn

Come hai pensato quel tiro?

"Ho visto Ferguson in profondità, il difensore che lo seguiva e ho visto la spazio. Sono contento per il gol".

Hai calcolato anche il vento?

"Ho tirato bene io, non è stato un caso".

Non sei arrivato in gran forma, ma ti hanno dato tempo di lavorare.

"Al Milan non giocavo ogni partita, sono arrivato qua co un deficit di ritmo e ho lavorato tanto. Ringrazio il club".

Abbiamo visto dei balletti con Lykogiannis.

"Ci vogliamo bene, sono contento per lui perché lavora tanto ogni allenamento e se lo merita. Abbiamo tutta la città vicino, è molto bello".

Cosa ha di diverso Thiago Motta?

"Si sente che lui capisce il calcio, è stato un grande giocatore prima che un grande allenatore. Trasmette la sua conoscenza e si vede".

Ora guardate anche la Juventus?

"Per noi è importante lavorare in allenamento, ascoltare il mister e fare quello che ci dice in partita. Si vedrà in futuro".