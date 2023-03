Serena: "Leao? Il problema non è solo il gol, ma anche che non è determinante come l'anno scorso. Su Ibra..."

MilanNews.it

Presente negli studi di Sky nel post-partita di Milan-Salernitana, l'ex rossonero Aldo Serena ha rilasciato queste parole su Leao e Ibrahimovic: "Il problema di Leao non è solo che non trova il gol, ma anche che durante la partita non è determinante come l'anno scorso. Ibra? Ha fatto ben sperare per come è entrato in campo".