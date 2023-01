Silenzi e bugie: il retroscena sulla rottura tra Ancelotti e Gattuso

Fonte: tuttomercatoweb.com

Una telefonata mai arrivata e una bugia via messaggio. Sono questi i motivi della rottura del rapporto ventennale tra Carlo Ancelotti e Rino Gattuso. I due ieri si sono affrontati in semifinale di Supercoppa con il Real Madrid che ha battuto il Valencia ai rigori. Un abbraccio freddo prima del fischio d'inizio e niente di più, troppo doloroso quanto successo in precedenza per Ancelotti.

Il retroscena raccontato dal Corriere della Sera torna ai tempi dell'avvicendamento sulla panchina del Napoli. Ancelotti aveva saputo che l'amico Gattuso era in corsa per prendere il suo posto e dunque aveva inviato un messaggino al suo ex giocatore: "Ti ha chiamato De Laurentiis?". La risposta è decisa e negativa: "No, te lo direi se fosse così". Ma in realtà il presidente lo aveva già contattato e pochi giorni dopo, in seguito al 4-0 subito contro il Genk in Champions, De Laurentiis ha annunciato l'arrivo di Gattuso. Nessuna telefonata ad Ancelotti, nessun confronto. A Castelvolturno i due si sono incrociati senza parlarsi, con Gattuso che ha evitato il contatto, amplificando la rabbia del suo ex allenatore.

Da quel giorno sono passati tre anni e i rapporti non si sono ristabiliti, anzi, Ancelotti ha sottolineato i "problemi personali" con Gattuso in conferenza stampa, rendendo pubblica una rottura che fa rumore. E pensare che sarebbe bastata una telefonata.