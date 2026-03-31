Rivera: "Il cuore è sempre rossonero. Il Milan è una parte bellissima della mia vita"

vedi letture

Gianni Rivera, ex giocatore e capitano rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha ribadito ancora una volta il suo amore per il Milan: "Il cuore è sempre rossonero. Il Milan è una parte bellissima della mia vita. Vent’anni in campo, scudetti, Coppe dei campioni". L'ex trequartista milanista ha poi parlato anche di Luka Modric e Rafael Leao: "Modric è un grande giocatore, un vero talento. Gioca bene, con grande passione, fa quello che si sente. Leao poco servito? Beh, io lo aiuterei. Farebbe tanti gol, ama attaccare gli spazi, sarebbe la mia freccia ideale”.

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 31^ GIORNATA

Lecce-Atalanta Sabato 4 aprile ore 15

Sassuolo-Cagliari Sabato 4 aprile ore 15

Verona-Fiorentina Sabato 4 aprile ore 18

Lazio-Parma Sabato 4 aprile ore 20:45

Cremonese-Bologna Domenica 5 aprile ore 15

Pisa-Torino Domenica 5 aprile ore 18

Inter-Roma Domenica 5 aprile ore 20:45

Udinese-Como Lunedì 6 aprile ore 15

Juventus-Genoa Lunedì 6 aprile ore 18

Napoli-Milan Lunedì 6 aprile ore 20:45