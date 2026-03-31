Albertini verso Bosnia-Italia: "Anche noi nel 1998 siamo andati a uno spareggio, abbiamo la qualità per passare questi playoff"

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Demetrio Albertini, ex centrocampista di Milan e Nazionale, ha parlato così a Tuttosport in vista di Bosnia-Italia di questa sera: "Anche noi prima dei Mondiali in Francia nel 1998, nonostante fossimo una generazione molto forte e giocassimo in quello che allora era il campionato di riferimento in Europa, siamo andati a uno spareggio... Nello sport può capitare di sbagliare una o più partite, ma poi l'importante è passare. Problema è che oggi abbiamo anche qualche buon giocatore, ma questi sono troppo pochi.

E in generale sono troppo pochi gli italiani da cui un ct può scegliere i nomi da Nazionale. In più mettiamoci che ci sono giocatori che hanno più presenze in Nazionale che con il proprio club nelle coppe europee. E quindi, è inutile girarci intorno, sono meno preparati a giocare un certo tipo di partite a livello internazionale: per questo Gattuso voleva richiamare Verratti, lui è uno che a certi livelli ha giocato un'infinità di gare. Questo non vuol dire che non abbiamo qualità per passare questi playoff, sia chiaro".