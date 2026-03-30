Agostini: "Ecco perché Napoli-Milan è una finale di Champions"

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Come riporta tuttonapoli.net, a Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Massimo Agostini, doppio ex di Napoli e Milan: “L’Inter sta facendo dei tentennamenti e i punti di vantaggio sulle altre li sta perdendo. Il Milan sta facendo più o meno uguale mentre l’unica che sta pedalando è il Napoli. Ecco perché Napoli-Milan è una finale di Champions e gli azzurri dovranno fare di tutto per vincere e restare attaccati al treno dell’Inter.

Come Serie A eravamo il primo campionato a livello europeo, poi c’era la Spagna, l’Inghilterra, la Francia, ma adesso non è più così. Siamo la quarta o la terza forse con la Francia potenza calcistica per ciò che concerne i campionati e non va bene.

Non si lavora bene nei settori giovanili, in casa abbiamo davvero poco e le società sono costrette sempre ad andare sugli stranieri. Ricordo che in alcune squadre c’erano 8 italiani e 3 stranieri, oggi invece in vedo molte squadre in cui ci sono 9 stranieri e 2 italiani. Il blocco italiano, quello che ha da sempre costituito il punto forte della Nazionale italiana, ora non esiste più”.