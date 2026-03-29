Ex Milan, Ancelotti ammette: "Il calcio italiano? Troppa differenza di ritmo rispetto agli altri campionati"
Intervistato dal Corriere del Ticino, Carlo Ancelotti, ex allenatore rossonero e attuale ct del Brasile, ha parlato così di Luka Modric, centrocampista del Milan con cui il tecnico italiano ha lavorato per diversi anni al Real Madrid: "Modric è un caso a parte, perché con me nell’ultimo anno, quando ne aveva 39, non ha saltato un allenamento. Lui c’è con il fisico oltre che con la testa, il problema quindi è più generale e riguarda il ritmo di tutte le squadre".
Sul calcio italiano e sui risultati deludenti delle squadre della Serie A in Europa, Ancelotti ha spiegato:
"La penso come Capello, che ha sottolineato la differenza di ritmo tra il campionato italiano e gli altri. Quando si alza il livello in Champions, purtroppo si nota la differenza perché non è un caso che il Napoli campione d’Italia, l’Inter finalista l’anno scorso e la Juventus non abbiano superato la prima fase, mentre l’Atalanta che lo ha fatto ha incassato dieci gol dal Bayern tra andata e ritorno".
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