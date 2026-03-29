Pato ne ha per tutti: "Maldini un esempio. Ibra lo stimo, Allegri è un vincente"
L'ex attaccante del Milan Alexandre Pato è intervenuto ai microfoni del collega di Sportitalia Francesco Letizia a margine di un evento organizzato da Fondazione Milan in quel di New York.
Come fu ritrovarsi difronte una leggenda come Maldini?
"Per me è un uomo che mi ha dato tanto come responsabilità del gioco. Vedevo lui che dopo l'allenamento continuava ad allenarsi. Era un personaggio che tu guardavi e dicevi "Quello è una persona da seguire". Due, tre settimane fa con mia moglie a Milano lo abbiamo visto su un cartellone ed ho detto "Ora fa il modello (ride, ndr)". Lui è bravissimo, ho tanta stima per lui".
Il tuo ricordo di Gattuso e Ibra come compagni
"Lo stimo tanto, è una brava persona. Allegri è bravissimo, è tosto, un vincente. A Rino ho mandato un messaggio dopo la vittoria dell'Italia dell'altra sera. Si merita questo accesso al Mondiale, spero tanto che ci riesca. Non è facile, lo so, però tifo tanto per lui, per l'Italia. Però il Brasile vincerà questo Mondiale (ride, ndr)".
Il prossimo brasiliano al Milan è il figlio di Pato?
"Speriamo che il Milan lo prenda. Lavorerò bene con lui, non sarà facile per il Milan".
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