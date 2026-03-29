Moretto: "In cima alla lista dei desideri del Manchester United per il centrocampo c’è Tonali. Occhio anche al City"

Moretto: "In cima alla lista dei desideri del Manchester United per il centrocampo c’è Tonali. Occhio anche al City"MilanNews.it
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Oggi alle 10:34Gli ex
di Enrico Ferrazzi

Matteo Moretto, sul suo profilo su X, ha pubblicato questo aggiornamento sul futuro di Sandro Tonali che in estate potrebbe lasciare il Newcastle: "In cima alla lista dei desideri del Manchester United per rinforzare il centrocampo c’è Sandro Tonali. Nelle prossime settimane si capirà la reale fattibilità dell’operazione. Anche il Manchester City è molto attento alla situazione del calciatore italiano, valutato intorno ai 100 milioni". 