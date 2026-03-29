Ex Milan, oggi è il compleanno di Manuel Rui Costa che compie 53 anni
Oggi, 29 marzo, è il compleanno di Manuel Rui Costa, ex trequartista rossonero, che compie 53 anni. L’attuale presidente del Benfica ha giocato 339 partite segnando 42 gol in Serie A con le maglie di Fiorentina e Milan vincendo uno Scudetto, tre Coppe Italia, due Supercoppe Italiane, Champions League e una Supercoppa Europea. Lo riferisce il sito della Lega Calcio Serie A.
SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 31^ GIORNATA
Lecce-Atalanta Sabato 4 aprile ore 15
Sassuolo-Cagliari Sabato 4 aprile ore 15
Verona-Fiorentina Sabato 4 aprile ore 18
Lazio-Parma Sabato 4 aprile ore 20:45
Cremonese-Bologna Domenica 5 aprile ore 15
Pisa-Torino Domenica 5 aprile ore 18
Inter-Roma Domenica 5 aprile ore 20:45
Udinese-Como Lunedì 6 aprile ore 15
Juventus-Genoa Lunedì 6 aprile ore 18
Napoli-Milan Lunedì 6 aprile ore 20:45
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