Ceccarini: "A centrocampo il sogno della Juventus resta Sandro Tonali"

vedi letture

Nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini ha parlato così del mercato estivo del Milan, soffermandosi anche sull'ipotesi Leon Goretzka, finito anche nel mirino della Juventus: "Per la Juventus sarà un’estate molto intensa. I bianconeri dovranno fare molto mercato e per questo stanno sondando il terreno su più fronti. Anche quello della difesa rimane caldo. Marcos Senesi del Bournemouth è in pole position ma la Juventus ha cominciato a muovere i suoi passi su Rudiger, che a fine stagione si svincolerà dal Real Madrid. Una soluzione d’esperienza e di qualità, con il vantaggio di aver giocato in serie A con la maglia della Roma. Un’ipotesi insomma da non trascurare.

E se a centrocampo, come più volte detto, il sogno resta Tonali, alla lunga lista delle opportunità si sono aggiunti anche Ederson e Goretzka. Per il primo il problema resta la valutazione, visto che l’Atalanta ha dimostrato di non fare sconti a nessuno. Il tedesco è un’altra grande occasione, che si va ad aggiungere a Bernardo Silva e Kessié. Il suo addio al Bayern Monaco a giugno è praticamente scontato. Su di lui c’è tanta concorrenza soprattutto in Italia dove Inter, Milan e Napoli ci stanno facendo più di un pensiero".