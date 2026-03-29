Pato ricorda lo scudetto nel 2011: "Bellissimo, andammo in Piazza Duomo piena di milanisti"

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L'ex attaccante del Milan Alexandre Pato è intervenuto ai microfoni del collega di Sportitalia Francesco Letizia a margine di un evento organizzato da Fondazione Milan in quel di New York. Questo un estratto delle sue belle parole nei confronti del Milan:

"I singoli gol sono belli, ma la cosa più bella è quando abbiamo vinto lo Scudetto. Andammo in Duomo che era pieno di gente. Ce ne sono tanti comunque, ma quando abbiamo vinto lo scudetto è il più bello di tutti".

Come fu ritrovarsi difronte una leggenda come Maldini?

"Per me è un uomo che mi ha dato tanto come responsabilità del gioco. Vedevo lui che dopo l'allenamento continuava ad allenarsi. Era un personaggio che tu guardavi e dicevi "Quello è una persona da seguire". Due, tre settimane fa con mia moglie a Milano lo abbiamo visto su un cartellone ed ho detto "Ora fa il modello (ride, ndr)". Lui è bravissimo, ho tanta stima per lui".