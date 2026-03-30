30 marzo 2008: Paolo Maldini segna la sua ultima rete con la maglia del Milan
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Il 30 marzo 2008 Paolo Maldini ha segnato la sua ultima rete della propria carriera al Milan. L'ex difensore milanista, nell'incontro valido per la trentunesima giornata della stagione 2007-2008, riuscì a gonfiare la rete nell'incontro perso dal Diavolo a San Siro 1-2 contro l'Atalanta con un colpo di testa da corner all'85'. In generale, Paolo Maldini ha segnato in rossonero 33 gol in 902 partite totali.
Questo il tabellino del match:
MILAN-ATALANTA 1-2
Reti: 32' Floccari, 42' Langella, 85' P. Maldini
MILAN: Kalac, Oddo (59' Brocchi), Nesta, P. Maldini, Favalli (46' Kaladze), Gattuso, Pirlo, Ambrosini, Seedorf, Pato, Gilardino (46' Paloschi). All.: Ancelotti
ATALANTA: Coppola, Rivalta, Pellegrino, Talamonti (33' Manfredini), Bellini, Ferreira Pinto, Tissone, Guarente, Langella (68' Padoin), Doni, Floccari (82' Inzaghi). All.: Conti (Delneri squalificato)
Arbitro: Brighi
Espulsi: 88' Nesta
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