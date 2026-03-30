30 marzo 2008: Paolo Maldini segna la sua ultima rete con la maglia del Milan

30 marzo 2008: Paolo Maldini segna la sua ultima rete con la maglia del MilanMilanNews.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 16:20Gli ex
di Enrico Ferrazzi

Il 30 marzo 2008 Paolo Maldini ha segnato la sua ultima rete della propria carriera al Milan. L'ex difensore milanista, nell'incontro valido per la trentunesima giornata della stagione 2007-2008, riuscì a gonfiare la rete nell'incontro perso dal Diavolo a San Siro 1-2 contro l'Atalanta con un colpo di testa da corner all'85'. In generale, Paolo Maldini ha segnato in rossonero 33 gol in 902 partite totali.

Questo il tabellino del match: 

MILAN-ATALANTA 1-2 

Reti: 32' Floccari, 42' Langella, 85' P. Maldini



MILAN: Kalac, Oddo (59' Brocchi), Nesta, P. Maldini, Favalli (46' Kaladze), Gattuso, Pirlo, Ambrosini, Seedorf, Pato, Gilardino (46' Paloschi). All.: Ancelotti

ATALANTA: Coppola, Rivalta, Pellegrino, Talamonti (33' Manfredini), Bellini, Ferreira Pinto, Tissone, Guarente, Langella (68' Padoin), Doni, Floccari (82' Inzaghi). All.: Conti (Delneri squalificato)

Arbitro: Brighi

Espulsi: 88' Nesta