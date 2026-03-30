30 marzo 2002: contro il Parma la prima rete di Pirlo in rossonero
Andrea Pirlo ha segnato il suo primo gol con la maglia rossonera il 30 marzo 2002: quel giorno si giocava Milan-Parma a San Siro e l'ex centrocampista milanista siglò su punizione la rete del momentaneo 2-1 al 78' (il match si concluse 3-1 per il Diavolo, gli altri gol rossoneri furono messi a segno da Pippo Inzaghi).
Questo il tabellino del match:
MILAN-PARMA 3-1
Reti: 14' Di Vaio, 53' Inzaghi, 78' Pirlo, 93' Inzaghi
MILAN: Abbiati, Contra, Chamot (63' Laursen), P. Maldini, Kaladze, Gattuso, Albertini, Ambrosini, Serginho (46' Pirlo), Inzaghi, José Mari (80' Donati). All.: Ancelotti
PARMA: Taffarel (16' De Lucia), Djetou, Ferrari, Cannavaro, Diana, Appiah, Boghossian (66' Sensini), Nakata, Benarrivo, Di Vaio, Hakan Sukur (71' Micoud). All.: Carmignani
Arbitro: Farina
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