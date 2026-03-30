Taibi: "Il miglior portiere della Serie A? Mi piace molto Maignan, ma scelgo Carnesecchi"

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Come riporta tuttonapoli.net, Massimo Taibi, ex portiere rossonero, ha parlato così a "Radio Tutto Napoli" dei due portieri del Napoli e ha rivelato chi è secondo lui è il miglior portiere della Serie A:

Che tipo di portiere è Milinkovic-Savic?

"È un portiere imponente, un gigante. Molto reattivo nonostante la stazza, trasmette grande presenza agli avversari. Inoltre è bravo con i piedi, qualità fondamentale nel calcio moderno. Questa è una delle ragioni per cui viene preferito".

E su Meret?

"Io sono sempre stato un estimatore di Meret. Ha vinto due Scudetti da protagonista: non li vinci se non sei un portiere forte. È stato spesso criticato ingiustamente, ma ha sempre risposto sul campo. Per me resta più forte".

Quindi scelta giusta quella di Conte?

"Le scelte dell’allenatore non si discutono: Antonio Conte vede i giocatori ogni giorno. Probabilmente Milinkovic-Savic è più funzionale al suo gioco. Ma Meret meriterebbe continuità: se fossi in lui, valuterei anche un’altra esperienza da protagonista".

Infine, il miglior portiere della Serie A oggi?

"Marco Carnesecchi. Sta facendo qualcosa di straordinario. Mi piace molto anche Mike Maignan, ma scelgo Carnesecchi".