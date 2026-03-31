Tottenham-De Zerbi, ci siamo: firma vicina e annuncio atteso a breve

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Roberto De Zerbi è oramai a un passo dal Tottenham. Riportano i colleghi di TMW che il tecnico italiano avrebbe dato il via libera definitivo e sarebbe pronto a legarsi agli Spurs con un contratto di cinque stagioni, con il comunicato ufficiale atteso nelle prossime ore.

La scelta arriva in un momento delicato per il club londinese, ancora coinvolto nella lotta per evitare la zona più pericolosa della classifica, ovvero quella della retrocessione. Non manca neppure il malumore di una parte della tifoseria, tutt'altro che convinta dell'arrivo in panchina dell'ex Brighton, che diventerà il secondo allenatore più pagato di tutta la Premier League.