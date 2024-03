Verso Milan-Roma di Europa League, Sacchi: "Sfida aperta. Forse i rossoneri hanno il vantaggio di giocare la prima a San Siro..."

In merito ai quarti di Europa League tra Milan e Roma, l'ex tecnico rossonero Arrigo Sacchi ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Sfida aperta e mi spiego subito. Il Milan è stato piuttosto discontinuo nel corso della stagione, però in questo 2024 sta dimostrando di aver fatto dei miglioramenti. Non è ancora la squadra che io vorrei vedere, compatta e solida in ogni reparto, o perlomeno non riesce a essere sempre così. Ma ha margini di crescita e, soprattutto, ha esperienza internazionale.

Pronostico? Non sono un indovino, mi limito a dire che può succedere di tutto. Forse il Milan ha il vantaggio di giocare la prima a San Siro. Ma consideriamo che nelle partite di coppa sono fondamentali, soprattutto in primavera, l’aspetto psicologico e l’aspetto fisico. Come stanno i giocatori del Milan e quelli della Roma? Sono al top?".