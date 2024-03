Vranckx sta giocando poco al Wolfsburg, ma è tornato tra i convocati del Belgio

Nonostante una stagione tutt'altro che da incorniciare con il Wolfsburg, Aster Vranckx è stato convocato da Domenico Tedesco per i prossimi impegni del Belgio. L'ex Milan, tornato al Wolfsburg la scorsa estate per fine prestito, è intervenuto direttamente dal ritiro della nazionale in conferenza stampa e ha raccontato il suo momento:

"Non vedo necessariamente questo ritiro come il ritiro più importante di tutti. Devo essere me stesso e portare quante più energie possibili. Poi vedremo. Tedesco mi dà molta libertà, con lui ho un buon rapporto. Mi chiede solo di svolgere le mie mansioni e io seguo alla lettera le sue linee guida tattiche".

Sul momento col Wolfsburg. "Attualmente stiamo attraversando un periodo difficile con il club, c'è appena stato un cambio allenatore. Spero che ci riprenderemo presto e che il nuovo allenatore possa dare il suo contributo. Io non sono stato schierato più tante volte da titolare dopo l'infortunio che ho avuto, ma ora mi sento di nuovo in forma".

I CONVOCATI

Portieri: Arnaud Bodart, Koen Casteels, Thomas Kaminski, Matz Sels.

Difensori: Jan Vertonghen, Timothy Castagne, Koni De Winter, Zeno Debast, Wout Faes, Thomas Meunier, Arthur Theate.

Centrocampisti: Olivier Deman, Dodi Lukebakio, Orel Mangala, Amadou Onana, Youri Tielemans, Arthur Vermeeren, Aster Vranckx, Jeremy Doku.

Attaccanti: Johan Bakayoko, Michy Batshuayi, Charles De Ketelaere, Romelu Lukaku, Loïs Openda, Leandro Trossard.