Europa League, Bournemouth-Milan 3-0: il tabellino del match

Europa League, Bournemouth-Milan 3-0: il tabellino del match
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Oggi alle 22:56I tabellini
di Francesco Finulli
Europa League, Bournemouth-Milan 3-0: il tabellino del match valido per la terza giornata della League Phase

Questo il tabellino di Bournemouth-Milan 3-0, match valido per la terza giornata della League Phase di Europa League:

BOURNEMOUTH-MILAN 3-0
Reti: 8' Kluivert su rigore, 32' Tavernier su rigore, 84' Adli

LE FORMAZIONI
BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Di Gregorio; Hill, Diakité, Silva, Truffert; Christie, Adams (dal 62' Cook); Tavernier (dal 62' Toth), (dal 77' Adli), Kluivert (dal 62' Rayan), Gannon-Doak; Evanilson (dal 65' Rodriguez). A disp.: Petrovic, Allan, Julio Soler, Brooks, Smith. All. Marco Rose.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori (dal 66' Diawara), De Winter, Pavlovic, Estupinan (dal 45' st Bartesaghi); Musah, Jashari; Hutchinson (dal 32' Torriani), Loftus-Cheek (dal 45' st Rabiot), Moreira (dal 76' Comotto); Cisse. A disp.: Bouyer, Gila, Vladimirov, Modric, Pulisic, Camarda. All. Ruben Amorim.

Arbitro: Vassilis Fotias (Grecia)

Ammoniti: Diakité (B) al 16'; Adams (B) al 29'; Estupinan (M) al 35'; Tomori (M) al 63'; De Winter (M) all'81'
Espulsi: Maignan (M) al 27' per condotta violenta

Recupero: 5' 1T, 3' 2T