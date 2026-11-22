Milan-Frosinone 5-1: il tabellino del match
Questo il tabellino di Milan-Frosinone, gara valida per la 12^ giornata di Serie A che si è conclusa con il risultato di 5-1 per i rossoneri di Ruben Amorim:
MILAN-FROSINONE 5-1
MARCATORI: 4' aut.Calvani (M), 19' Ramos (M), 25' Masini (F), 48' Jashari (M), 62' Cisse (M), 68' Pulisic (M)
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara (dal 71' Pavlovic), Bartesaghi (dal 46' Jashari); Moreira, Musah (dal 71' Estupinan), Modric, Pulisic (dall'81' Hutchinson); Rabiot; Ramos (dal 51' Cisse). A disp.: Pittarella, Torriani, Comotto, F. Terracciano, Camarda. All. Amorim.
FROSINONE (3-4-1-2): Palmisani; Cittadini (dal 46' Amey), Calvani, Monterisi; Oyono, Calò (dal 76' El Azzouzi), Masini, Tchato (dal 63' Terzic); Schmid (dal 74' Zerbin); Ghedjemis, Kvernadze (dal 63' Birligea). A disp.: Pisseri, Desplanches, Cichella, Akpoguma, Fini, Hasa, Fayed, Bobcek. All. Alvini.
ARBITRO: Pairetto.
AMMONITI: Cittadini (F), Calò (F), Monterisi (F), Oyono (F), Cisse (M)
RECUPERO: 1' PT, 2' ST
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan