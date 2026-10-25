Udinese-Milan 0-2: il tabellino del match

Udinese-Milan 0-2: il tabellino del match
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Ieri alle 23:10I tabellini
di Enrico Ferrazzi
Il Milan ha battuto 2-0 l'Udinese al BluEnergy Stadium di Udine grazie ai gol di Pulisic e Hutchinson. Ecco il tabellino della partita

Questo il tabellino di Udinese-Milan 0-2, gara valida per l'8^ giornata di campionato: 

UDINESE-MILAN 0-2

Marcatori: 6' Pulisic, 66' Hutchinson

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda (64' Zaniolo), Piotrowski (46' Miller), Karlstrom (83' Lovric), Kamara (64' Arizala); Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis (83' Vinciati). All. Runjaic 

MILAN (4-4-2): Maignan; Tomori (73' Musah), De Winter, Pavlovic, Diawara; Hutchinson (73' Loftus-Cheek, 91' Comotto), Modric, Jashari, Bartesaghi (85' Cisse); Ramos (91' Camarda), Pulisic. All Amorim.

Arbitro: Marcenaro

Ammoniti: Ramos, Karlstrom, Modric