Udinese-Milan 0-2: il tabellino del match
Il Milan ha battuto 2-0 l'Udinese al BluEnergy Stadium di Udine grazie ai gol di Pulisic e Hutchinson. Ecco il tabellino della partita
Questo il tabellino di Udinese-Milan 0-2, gara valida per l'8^ giornata di campionato:
UDINESE-MILAN 0-2
Marcatori: 6' Pulisic, 66' Hutchinson
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda (64' Zaniolo), Piotrowski (46' Miller), Karlstrom (83' Lovric), Kamara (64' Arizala); Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis (83' Vinciati). All. Runjaic
MILAN (4-4-2): Maignan; Tomori (73' Musah), De Winter, Pavlovic, Diawara; Hutchinson (73' Loftus-Cheek, 91' Comotto), Modric, Jashari, Bartesaghi (85' Cisse); Ramos (91' Camarda), Pulisic. All Amorim.
Arbitro: Marcenaro
Ammoniti: Ramos, Karlstrom, Modric
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