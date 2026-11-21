Milan-Frosinone, domani arbitra Pairetto: il bilancio con i rossoneri
L'AIA ha deciso di designare l'arbitro Luca Pairetto per la partita di domani in campionato del Milan contro il Frosinone, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A Enilive. Ad assisterlo, dalla sala monitor del centro Var di Lissone, ci saranno Pezzuto e Prontera. Di seguito la designazione arbitrale completa per la sfida tra Milan e Frosinone:
Arbitro: PAIRETTO
Assistenti: PALERMO – LAUDATO
IV uomo: CHIFFI
VAR: PEZZUTO
AVAR: PRONTERA
Il bilancio del Milan con l'arbitro Pairetto è positivo. Sarà il 13° incontro che il direttore di gara piemontese arbitrerà con il club rossonero: nei precedenti il Diavolo ha vinto 9 volte, pareggiato 2 e perso 1. L'ultimo incrocio fu molto discusso e risale a due campionati fa, alla vittoria del Milan a Empoli 0-2 con espulsione di Tomori molto dubbia, specialmente per l'utilizzo delle procedure Var.
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