Milan-Frosinone, domani arbitra Pairetto: il bilancio con i rossoneri

Il bilancio dell'arbitro Luca Pairetto della sezione di Nichelino con il Milan: domani dirigerà a San Siro la partita contro il Frosinone

L'AIA ha deciso di designare l'arbitro Luca Pairetto per la partita di domani in campionato del Milan contro il Frosinone, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A Enilive. Ad assisterlo, dalla sala monitor del centro Var di Lissone, ci saranno Pezzuto e Prontera. Di seguito la designazione arbitrale completa per la sfida tra Milan e Frosinone:

Arbitro: PAIRETTO

Assistenti: PALERMO – LAUDATO

IV uomo: CHIFFI

VAR: PEZZUTO

AVAR: PRONTERA

Il bilancio del Milan con l'arbitro Pairetto è positivo. Sarà il 13° incontro che il direttore di gara piemontese arbitrerà con il club rossonero: nei precedenti il Diavolo ha vinto 9 volte, pareggiato 2 e perso 1. L'ultimo incrocio fu molto discusso e risale a due campionati fa, alla vittoria del Milan a Empoli 0-2 con espulsione di Tomori molto dubbia, specialmente per l'utilizzo delle procedure Var.