Salisburgo-Milan 0-4: il tabellino del match

Salisburgo-Milan 0-4: il tabellino del match
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Oggi alle 20:40I tabellini
di Enrico Ferrazzi
Il Milan ha battuto 4-0 il Salisburgo grazie ad una tripletta di Cisse e un gol di Ramos. Ecco il tabellino del match

Questo il tabellino di Salisburgo-Milan, match valido per la seconda giornata di Europa League:

SALISBURGO-MILAN 0-4

MARCATORI: 15' Cisse, 32' Cisse, 49' Cisse, 72' Ramos

LE FORMAZIONI

SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky; Morgalla (dall'81 Drexler), Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Baidoo (dal 60' Vertessen), Kitano (dal 60' Diakite), Lindstrom (dal 72' Camara); Tabakovic (dal 72' Redzic). A disp.: Fruchtl, Sarcevic, Mellberg, Tohumcu, Kratzig, Drexler, Lainer. All. Rohl

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori (dal 67' Terracciano), De Winter, Pavlovic (dall'81' Diawara); Hutchinson, Jashari, Rabiot (dal 60' Modric), Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse (dal 60' Pulisic); Camarda (dal 60' Ramos). A disp.: Torriani, Gila, Diawara, Estupinan; Musah, Comotto; Moreira, Chukwueze. All. Amorim.

ARBITRO: Feșnic

AMMONITI: Hutchinson (M), Zabransky (S), 

ESPULSI: Terracciano (M)

RECUPERO: 1' PT, 3' ST