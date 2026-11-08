Serie A, Genoa-Milan 1-2: il tabellino del match
Di seguito il tabellino di Genoa-Milan, sfida valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive.
GENOA-MILAN 1-2, IL TABELLINO
Marcatori: 13' Cisse (MIL), 19' Pulisic (MIL), 88' Ellertson (GEN)
GENOA-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli (61' El Shaarawy), Østigård, Vásquez; Ehizibue, Traorè (85' Sow) , Wiafe (85' Meichtry), Ellertsson; Messias (61' Baldanzi), Vitinha (73' Colombo); Osmajić. A disp.: Sommariva, Stolz; Drameh, Mitaj, Otoa, Puczka, Sabelli; A. Amorim, Meichtry, Havel, Venturino. All.: De Rossi.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara (61' Terracciano), Musah (86' Estupinan); Moreira, Modrić, Rabiot, Cisse (61' Hutchinson); Pulisic (79' Jashari); Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani; Bartesaghi, Vladimirov; Comotto; Camarda. All.: R. Amorim.
Arbitro: Massa di Imperia.
Ammoniti: 29' Diawara (MIL), 49' Marcandalli (GEN), 49' Rabiot (MIL), 75' Pulisic (MIL), 86' Gila (MIL), 90' + 4' Ehizubue (GEN)
Espulsi: //
Recupero: 1' PT, 5' ST
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