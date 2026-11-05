Europa League, Milan-Ferencvaros 0-2: il tabellino del match

Europa League, Milan-Ferencvaros 0-2: il tabellino del match
Oggi alle 20:42I tabellini
di Manuel Del Vecchio
Il tabellino della sfida di Europa League - quarta giornata della fase campionato - tra Milan e Ferencvaros

Questo il tabellino di Milan-Ferencvaros, match valido per la quarta giornata della fase campionato di Europa League

MILAN-FERENCVAROS 0-2, IL TABELLINO

Marcatori: 52’ e 66’ Joseph.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-4-1-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara (dal 46’ Gila), Bartesaghi (dal 67’ Camarda); Hutchinson, Jashari (dal 64’ Modric), Musah (dal 46’ Moreira), Cisse (dal 46’ Pulisic); Rabiot; Ramos. A disp.: Bouyer, Pittarella; Estupiñan, Vladimirov; Comotto. All.: Amorim.

FERENCVÁROS (4-3-3): Dibusz; Cadu, Raemaekers, Gómez, Osváth; Corbu (dal 90’+3 Arzani), Á. Nagy, Bero (dal 67’ Madarász); Birmančević (dal 86’ Levi), Joseph (dal 67’ Yusuf), Zachariassen (dal 86’ Maïga). A disp.: Á.Varga, Bagi, Keïta, O. Nagy, Rommens, Z.Varga, Zohoré. All.: Borbély.

Arbitro: Urs Schnyder (SUI).

Ammoniti: 32’ Cisse, 51’ De Winter, 90’+4 Nagy.
Espulsi: 76’ Yusuf.

Recupero: 4’ 2T.