Serie A, Milan-Inter 3-1: il tabellino del Derby
Questo il tabellino di Milan-Inter, match valido per la decima giornata della Serie A 2026/27.
MILAN-INTER 3-1, IL TABELLINO
Marcatori: 4’ Pulisic, 10’ Rabiot, 22’ Bastoni, 43’ Moreira
LE FORMAZIONI
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović, Diawara (dal 83’ Bartesaghi); Moreira (F. Terracciano), Musah (dal 83’ Jashari), Modrić, Pulisic (dal 83’ Cisse); Rabiot; Ramos (dal 89’ Hutchinson). A disp.: Bouyer, Torriani, Estupiñan, Perera, Vladimirov, Comotto, Vos; Camarda, Menon, Ossola. All.: Amorim.
INTER (3-5-1-1): Martínez; Bisseck (dal 82’ Bonny), Akanji, Bastoni (dal 82’ Dimarco); Spence, Barella (dal 82’ Esposito), Çalhanoğlu (dal 72’ Zieliński), Sučić, C. Augusto; Diouf (dal 72’ Mkhitaryan); Thuram. A disp.: Di Gennaro, Taho; Bovio, Jakirović, Stanković, Lavelli, Mosconi. All.: Chivu.
Arbitro: Guida di Torre Annunziata.
Ammoniti: 49’ De Winter, 52’ Moreira, 90’ Carlos Augusto.
Recupero: 1’ 1T, 5’ 2T.
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