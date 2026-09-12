Serie A, Lazio-Milan 2-2: il tabellino del match
Questo il tabellino di Lazio-Milan, match valido per la quarta giornata della Serie A 2026/27.
LAZIO-MILAN 2-2
Marcatori: 10’ Cancellieri, 39’ Noslin, 65’ e 67’ Moreira
LE FORMAZIONI
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani (dal 84’ Lazzari), Šutalo (dal 84’ Leite), Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor (dal 74’ Gudmundsson); Cancellieri (dal 59’ Isaksen), Noslin (dal 59’ Pinamonti), Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti; Bordon, Pedraza; Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Serra. All.: Gattuso.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić (dal 45’ Musah), Rabiot, Estupiñan (dal 45’ Moreira); Loftus-Cheek (dal 45’ Pulisic), Cisse (dal 77’ Hutchinson); Ramos (dal 85’ Camarda). A disp.: Terracciano P., Torriani; Bartesaghi, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Comotto, Jashari, Saelemaekers. All.: Amorim.
Arbitro: Marcenaro di Genova.
Ammoniti: 59’ Pulisic, 63’ Belahyane, 64’ Pavlovic, 78’ Zaccagni, 86’ Gila.
Recupero: 3’ 1T, 4’ 2T.
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