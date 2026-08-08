Amichevole Chelsea-Milan 3-0: il tabellino del match

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Ieri alle 16:24 I tabellini di di Fonti preferite

Di seguito il tabellino della gara amichevole tra Chelsea e Milan che si è conclusa con il risultato di 3-0 grazie alla doppietta di Joao Pedro e al bel gol di Caicedo