Juventus-Milan 1-1, il tabellino della partita dello Stadium

Juventus-Milan 1-1, il tabellino della partita dello Stadium
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Oggi alle 22:43I tabellini
di Pietro Mazzara

Juventus-Milan finisce 1-1 allo Stadium con i gol dei subentrati Alphadjo Cisse, che porta in vantaggio i rossoneri ma poi arriva il pareggio di Federico Gatti, che brucia sul tempo un pigro, in marcatura, Loftus-Cheek trovando il pareggio nel recupero.

JUVENTUS-MILAN 1-1

Marcatori: 69’ Cisse, 92’ Gatti

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik (dall’88’ Gatti); Douglas Luiz (dal 75’ Woltemada), Locatelli; Conceiçao (dall’88’ Zhegrova), Nico Gonzalez (dal 64’ Koopmeiners), Alajbegovic (dal 64’ Boga); Kolo Muani. A disp.: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Kelly, Owusu, Pagnucco. All. Spalletti

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila (dall’87’ F. Terracciano), De Winter, Pavlovic; Moreira (dal 60’ Chukwueze), Musah, Modric (dall’82 Jashari), Estupinan; Rabiot (dal 60’ Cisse), Saelemaekers (dal 60’ Loftus-Cheek); Gonçalo Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, Diawara, Bartesaghi, Comotto, Hutchinson, Pulisic, Camarda. All.: Amorim

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia
Ammoniti: Estupinan, De Winter, Gatti, Cisse
Espulsi:
Note: recupero tempo: 3’ pt, 5’ st.