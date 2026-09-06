Juventus-Milan 1-1, il tabellino della partita dello Stadium

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Giornalista di MilanNews.it segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera. Collabora con Tuttosport. Ha fondato e condotto i podcast di MilanNews.it e si occupa di futsal per Sky Sport, collaborando anche con l’ufficio comunicazione della Divisione Calcio a 5.