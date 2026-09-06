Serie A, Juventus-Milan 1-1: il tabellino del match
Di seguito il tabellino di Juventus-Milan, sfida terminata e valida per la terza giornata del campionato di Serie A Enilive 2026/2027.
JUVENTUS-MILAN 1-1
MARCATORI: 68' Cisse (MIL), 92' Gatti (JUV)
AMMONITI: 79' Estupinan (MIL), 92' De Winter (MIL), 95' Gatti (JUV), 95' Cisse (MIL)
ESPULSI: //
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-MILAN
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik (88' Gatti); Locatelli, Douglas Luiz (75' Woltemade); Conceiçao (88' Zhegrova), Nico Gonzalez (64' Koopmeiners), Alajbegovic (64' Boga); Kolo Muani. A disp.: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Kelly, Owusu, Pagnucco. All. Spalletti
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila (88' Terracciano), De Winter, Pavlovic; Moreira (60' Chukwueze), Musah, Modric (82' Jashari), Estupinan; Rabiot (60' Loftus-Cheek), Saelemaekers (60' Cisse); Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, Diawara, Bartesaghi, Comotto, Hutchinson, Pulisic, Camarda.
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia
Assistenti: Bindoni - Alassio
IV uomo: Marcenaro
VAR: Fabbri
AVAR: Camplone
MINUTI ADDIZIONALI: +3 PT, +5' ST
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan