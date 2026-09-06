Serie A, Juventus-Milan 1-1: il tabellino del match

Serie A, Juventus-Milan 1-1: il tabellino del match
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Oggi alle 22:41I tabellini
di Lorenzo De Angelis
Il tabellino di Juventus-Milan sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie A

Di seguito il tabellino di Juventus-Milan, sfida terminata e valida per la terza giornata del campionato di Serie A Enilive 2026/2027. 

JUVENTUS-MILAN 1-1

MARCATORI: 68' Cisse (MIL), 92' Gatti (JUV) 

AMMONITI: 79' Estupinan (MIL), 92' De Winter (MIL), 95' Gatti (JUV), 95' Cisse (MIL)

ESPULSI: //

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-MILAN

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik (88' Gatti); Locatelli, Douglas Luiz (75' Woltemade); Conceiçao (88' Zhegrova), Nico Gonzalez (64' Koopmeiners), Alajbegovic (64' Boga); Kolo Muani. A disp.: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Kelly, Owusu, Pagnucco. All. Spalletti

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila (88' Terracciano), De Winter, Pavlovic; Moreira (60' Chukwueze), Musah, Modric (82' Jashari), Estupinan; Rabiot (60' Loftus-Cheek), Saelemaekers (60' Cisse); Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, Diawara, Bartesaghi, Comotto, Hutchinson, Pulisic, Camarda.

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia
Assistenti: Bindoni - Alassio
IV uomo: Marcenaro
VAR: Fabbri
AVAR: Camplone

MINUTI ADDIZIONALI: +3 PT, +5' ST