Tabellino Milan-Venezia (2-0), seconda giornata della Serie A 2026-2027

Tabellino Milan-Venezia (2-0), seconda giornata della Serie A 2026-2027
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Oggi alle 22:55I tabellini
di Antonello Gioia
Si riporta di seguito il tabellino di Milan-Venezia (2-0), sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie A.

Si riporta di seguito il tabellino di Milan-Venezia (2-0), sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie A e disputata a San Siro il 28 agosto 2026.

MILAN-VENEZIA (2-0)

MARCATORI: 69′ Goncalo Ramos (M), 89′ autogol Halal (M)

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila (87′ Gabbia), De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric (74′ Jashari), Musah, Bartesaghi (87′ Estupinan); Loftus-Cheek (59′ Rabiot), Cissè (59′ Saelemaekers); Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Pulisic, Diawara, Moreira, Comotto, F. Terracciano, Camarda. All.: Ruben Amorim.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic (45′ + 2′ Halhal); Hainaut, Kike Perez (80′ Lauberbach), Busio, Basic (65′ Sohm), Haps (65′ Correia); Yeboah, Adams (80′ Rrahmani). A disp.: Montipo, Grandi, Gomes, Fanne, Sagrado, Dagasso, Panada, Helgason, Okoro, Farji. All.: Giovanni Stroppa.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.
AMMONITI: Schingtienne, Kike Perez, Haps (V), Pavlovic (M)

NOTE: Angoli 2-3. Recupero 2′ pt, 4′ st.