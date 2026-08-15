Amichevole, Manchester United-Milan 2-4: il tabellino del match
Questo il tabellino di Manchester United-Milan, ultimo match amichevole dell'estate rossonera.
MANCHESTER UNITED-MILAN 2-4
Marcatori: 2’ Maguire, 37’ Chukwueze, 51’ Dorgu, 57’ Cissè, 68’ Ramos, 71’ Loftus-Cheek.
LE FORMAZIONI
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui (dal 61’ Dalot), Maguire, Heaven (dal 61’ Martinez), Shaw; Andrey Santos (dal 61’ Mainoo), Tielemans; Amad (dal 61’ Lacey), Bruno Fernandes, Dorgu (dal 61’ Rashford); Cunha (dal 61’ Mbeumo). A disp.: Heath, Mee, Amass, Yoro, Collyer, J. Fletcher, T. Fletcher, Gabriel, Zirkzee. All. Michael Carrick
MILAN (3-4-2-1): Torriani; Terracciano (dal 60’ Gila), De Winter (dal 84’ Diawara), Pavlovic (dal 84’ Vladimirov); Chukwueze, Musah (dal 76’ Ricci), Jashari (dal 60’ Modric), Estupinan (dal 60’ Estupinan); Loftus-Cheek (dal 84’ Comotto), Cisse (dal 60’ Saelemaekers); Ramos (dal 76’ Camarda). A disp.: Pittarella, Bouyer. All. Amorim.
Arbitro: Marciniak
Ammoniti: 11’ Estupinan, 48’ Dorgu.
Recupero: 2’ 1T, 3’ 2T.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan