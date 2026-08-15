Amichevole, Manchester United-Milan 2-4: il tabellino del match

Amichevole, Manchester United-Milan 2-4: il tabellino del match
© foto di MilanNews
Oggi alle 18:43I tabellini
di Manuel Del Vecchio
Il tabellino di Manchester United-Milan, ultimo match amichevole dell'estate rossonera

Questo il tabellino di Manchester United-Milan, ultimo match amichevole dell'estate rossonera.

MANCHESTER UNITED-MILAN 2-4
Marcatori: 2’ Maguire, 37’ Chukwueze, 51’ Dorgu, 57’ Cissè, 68’ Ramos, 71’ Loftus-Cheek.

LE FORMAZIONI
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui (dal 61’ Dalot), Maguire, Heaven (dal 61’ Martinez), Shaw; Andrey Santos (dal 61’ Mainoo), Tielemans; Amad (dal 61’ Lacey), Bruno Fernandes, Dorgu (dal 61’ Rashford); Cunha (dal 61’ Mbeumo). A disp.: Heath, Mee, Amass, Yoro, Collyer, J. Fletcher, T. Fletcher, Gabriel, Zirkzee. All. Michael Carrick

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Terracciano (dal 60’ Gila), De Winter (dal 84’ Diawara), Pavlovic (dal 84’ Vladimirov); Chukwueze, Musah (dal 76’ Ricci), Jashari (dal 60’ Modric), Estupinan (dal 60’ Estupinan); Loftus-Cheek (dal 84’ Comotto), Cisse (dal 60’ Saelemaekers); Ramos (dal 76’ Camarda). A disp.: Pittarella, Bouyer. All. Amorim.

Arbitro: Marciniak

Ammoniti: 11’ Estupinan, 48’ Dorgu.

Recupero: 2’ 1T, 3’ 2T.